Este miércoles, 5 de enero, Juan Carlos I cumple 84 años. Lo hará fuera de España, en Emiratos Árabes, lugar al que se trasladó después de que estallasen una serie de escándalos que le situaban en una posición difícil no solo frente a la Casa Real, sino también a la justicia. Pero ¿con quién celebrará el rey emérito su cumpleaños? La periodista de 'Vanitatis' Silvia Taulés habla de ello en Más Vale Tarde.

"Con sus hijas seguro que no, a pesar de que lo tenían planeado. Tenían un viaje previsto para salir este lunes, 3 de enero, y el domingo decidieron cancelarlo a última hora, así no van a estar con él", ha explicado Taulés, que ha destacado que el viaje estaba preparado "desde hace semanas" y que, no obstante, Juan Carlos no va a pasar solo este día tan especial para él: "Lo pasará con algún amigo árabe o con alguno español que vaya hacia allí".

La periodista ha añadido que "lo curioso es que el día 2 tenían que tenerlo todo preparado, y en lugar de irse de viaje fueron a Zarzuela, donde pasaron el día entero, y comieron con su madre, la reina Sofía". ¿Se sabe el motivo de esa cancelación de última hora? Taulés ha reconocido que no, aunque sí puede asegurar que "no es por motivos de coronavirus por parte, al menos, de las hermanas del rey, porque tanto Cristina como Elena estuvieron en Zarzuela".

Llama la atención que las infantas ya viajaron el año pasado por estas mismas fechas al país árabe para reunirse con su padre y celebrar su cumpleaños, momento que aprovecharon para vacunarse contra el COVID-19 -cuando en España ninguna de las dos formaba parte del grupo preferente para ser vacunado-. "Cada dos meses, como mucho, viajan a Emiratos. Sobre todo la infanta Elena, que es la que lo tiene más fácil porque es más libre y no tiene a su hija viviendo con ella", ha señalado Taulés.

En cualquier caso, la periodista sí ha afirmado que ese viaje previsto por las infantas se realizará próximamente: "Eso si él no vuelve antes, cosa que es muy poco probable porque hasta que no este archivada la causa en España, y eso puede tardar, él no va a volver". ¿Y en el caso del rey Felipe? ¿Se prevé un encuentro entre ambos en un futuro cercano en Emiratos? "Lo veo muy complicado, podría ir, pero si fuera no creo que visitara a su padre si quiera".