La infanta, sobre Urdangarin: "Confiaba en él, él me lo sugirió y así lo acepté"

La infanta Cristina respondió al juez José Castro, en su comparecencia como imputada del pasado 8 de febrero, con unas 550 evasivas sobre su papel al frente de la sociedad de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como consta en la transcripción de su declaración. Unas 400 veces dijo "no lo sé" a las preguntas que le formularon, mientras que unas 50 señaló "no lo recuerdo".

El resto de evasivas las saldó con varios "no lo sabía", "no tenía conocimiento", "no me consta" y "lo desconozco". La infanta Cristina afirmó al juez del caso Nóos, José Castro, que nunca ha tenido "ningún control sobre las cuentas, ni nada que ver con Aizoon", la sociedad que tenía a medias con su marido, Iñaki Urdangarin.

Durante su declaración como imputada por delito fiscal y blanqueo el pasado 8 de febrero, la infanta afirmó sobre Aizoon: "Yo no he tenido nada que ver con las facturas ni he llevado el control, es mi marido el que lo ha llevado". "No tengo ni idea de lo que hacía Aizoon", añadió.

Además, la infanta Cristina explicó al magistrado que su esposo le propuso constituir una empresa al 50 % "para canalizar sus ingresos profesiones". "A partir de ahí yo no he tenido nada más que ver, ya lo ha llevado él, yo no he intervenido en nada", recalcó la infanta a preguntas de José Castro, que la interrogó al entender que existían indicios de su presunta participación en delitos fiscales y de blanqueo.

La imputada respondió reiteradamente que no tenía conocimiento de la actividad de Aizoon ni de su gestión y aseguró que fue la confianza total en su esposo la que le movió a acompañarle en el proyecto.