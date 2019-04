Indignación por la sanción a un bombero que se negó a vigilar bombas enviadas a Arabia Saudí para la guerra

Eran 4.000 toneladas de explosivos y detonadores rumbo a Arabia Saudi. Un bombero debía vigilar este embarque en el puerto de Bilbao, pero alegó motivos de conciencia y se negó a participar en él. Sospechaba que el cargamento sería utilizado en la guerra contra Yemen.

"El día anterior había estado viendo vídeos en internet de un hospital, empiezan a caer las bombas, empieza a derrumbarse todo, las enfermeras sacando a los niños de las incubadoras, llorando entre ellas. Y claro, yo estoy allí, veo los contenedores con las bombas, me empiezo a acordar de esto. Pues lo siento mucho, pero en el momento me salió y no podía participar", explica el bombero expedientado.

La Diputación de Bizkaia, sin embargo, le ha abierto un expediente disciplinario y se enfrenta a una sanción de dos a cuatro años sin empleo y sueldo: "Soy padre de familia, tengo una responsabilidad, tengo dos hijos de un año y dos años. Todo esto me queda un poco grande".

En menos de 24 horas, casi 40.000 personas en internet han pedido su indulto. Aunque la decisión no es vinculante, la Unión Europea ya aprobó el año pasado no vender armamento a Arabia.

No es el primer caso de un bombero objetor. En 2014, Roberto se negó a participar en un desahucio en A Coruña. Su caso sin embargo, quedó en una multa de 600 euros por alteración del orden.