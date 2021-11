La incidencia acumulada de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días crece casi 11 puntos desde el pasado viernes. Ahora se sitúa en los 82,02 casos, una cifra que no se registraba desde septiembre.

Las tasas de incidencia más altas se registran en el grupo de personas de menos de 11 años, porque aun no están vacunados. Pero entre los grupos sí inmunizados, el que comprende a personas de 40 a 49 años, registran una IA alta que roza casi los 100 casos (95,80). Le siguen los del grupo de 30 a 39 años, que tienen una IA de 86,62.

En cuanto a las comunidades autónomas, la que peor situación presenta es Navarra, que supera los 200 casos de IA. Aunque si miramos sus UCI vemos que su ocupación está muy por debajo de la que tenía hace tan solo dos meses, cuando su incidencia era similar a la hoy. Situación parecida en País Vasco, la segunda comunidad con la incidencia más alta. Este lunes han entrado en riesgo alto, pero las UCI no alcanzan el 5%, cuando en septiembre se superaba el 15%, con un número de casos muy similar.

Este indicativo experimenta desde comienzos de mes un crecimiento preocupante que lleva a los expertos a plantearse la posibilidad de una sexta ola. Si iniciábamos el mes con una IA de 49,6 casos, apenas dos semanas después este dato ha subido más de 30 puntos.

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes además de 9.798 nuevos contagios de coronavirus producidos durante este fin de semana, de los cuales, 1.288 se han notificado en las últimas 24 horas. Este dato preocupa, pues no se registraba una subida de contagios tan alta desde el pasado agosto. También se han producido 43 fallecimientos a causa de la enfermedad desde el pasado viernes.

Desde el inicio de la pandemia en nuestro país, un total de 5.056.954 personas se han contagiado de coronavirus, mientras que 87.716 personas han muerto tras contagiarse del virus.

¿Sexta ola a la vista?

El aumento de casos notificado en las últimas semanas hace pensar que una nueva ola de la pandemia se aproxima. Pero esta sexta no ola, de llegar, no sería como las que hemos vivido hasta ahora, pues "el panorama es optimista y favorable para los más de 40 millones de españoles que han recibido la vacuna", según señala Margarita del Val, viróloga del CSIC. La experta ha alertado de que con la llegada del frío, "habrá más casos", aunque "lo importante es ver si son graves o no".

También Miguel Sebastián, exministro de Industria, cree que esa nueva ola llegará a España. Aunque afirma que "no tenemos motivos para pensar que no nos va a llegar", sí que apunta, preguntado en laSexta Noche, que "no va a ser tan intensa".

Por su parte, el doctor César Carballo apunta que "aunque hay muchos vacunados en España va a haber un aumento de casos porque sabemos cómo se transmite el virus y cuando llegue el frío y las noches más oscuras vamos a tender más a meternos en interiores, y el virus se propaga ahí".

Atoni Trilla, médico del servicio de epidemiología del Hospital Clínic, confirma así que es "esperable que suban los casos de forma moderada pero que no tengan tanta repercusión en los hospitales como en otras olas".