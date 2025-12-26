Ahora

Discurso de Navidad

Illa carga contra el racismo en su mensaje de Navidad: "La respuesta a los retos en Cataluña no es hacer culpable a las personas que menos tienen"

Entre líneas El president de la Generalitat no cita a ningún partido político, pero insiste en la necesidad de actuar con "humanidad".

Salvador Illa en su mensaje de Navidad 2025.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha hecho este viernes su felicitación de Navidad, donde ha puesto especial énfasis mantener la humanidad frente a los discursos racistas porque "sin solidaridad no se puede construir un país".

El socialista ha advertido que "Europa vive un momento crucial" en el que "está en cuestión nuestro modelo de vida, de convivencia democrática y prosperidad compartida".

Para Illa, "están en juego los valores que conforman nuestros fundamentos". Por eso, se ha preguntado "qué nos queda si no actuamos con humanidad", asegurando que esa humanidad "significa defender el estado del bienestar, de garantizar la vivienda como un derecho y la dignidad de nuestros barrios".

Illa ha asegurado que "la respuesta a los retos de Cataluña no es hacer culpable a las personas que menos tienen o quien menos tiene". Aunque no ha mencionado a ningún partido o líder político en concreto, ha subrayado que, frente a los discursos racistas y xenófobos, "Europa necesita la mejor versión de Cataluña y Cataluña la mejor versión de nosotros".

En esta línea, ha subrayado que los tres valores que distinguen a Cataluña son la "empatía, la solidaridad y la responsabilidad". Unos principios que la comunidad ha demostrado a la hora de "afrontar incendios, inundaciones o la reciente peste porcina".

El president también ha recordado a los bomberos que han fallecido en servicio a lo largo de este año y a las víctimas de los incendios de este verano en Agramunt (Lleida).

Finalmente, ha pedido situarse en "el lado de la verdad, del humanismo, de la esperanza" porque "la esperanza nos empuja a mejorar las cosas".

