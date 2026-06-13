Illa arremete contra Feijóo y su discurso sobre una "inmigración descontrolada": "Algunos no se enteran de que España es plural y diversa"

¿Qué ha pasado? El president de la Generalitat expone que "la dignidad no la da ni un pasaporte ni un documento" sino que "viene de origen".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, criticó al Partido Popular en el contexto del debate migratorio, señalando que España es plural y diversa. Respondía así a Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó que España tiene la mayor inmigración descontrolada de Europa. Illa defendió que la dignidad no depende de documentos y mostró confianza en que las causas judiciales no afectarán al PSOE. Durante un discurso en Terrassa, afirmó que los socialistas no serán doblegados ni silenciados. Por su parte, Feijóo prometió una "limpieza total" en el gobierno, asegurando un cambio "sereno, honesto y profundo".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cargado duramente este sábado contra el Partido Popular apuntando directamente a la polémica 'prioridad nacional'. Lo ha hecho en el marco del debate migratorio, asegurando que "algunos no se han enterado todavía de que España es plural y es diversa".

Respondía así a las palabras del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que indicaba que España es "el país de Europa con la mayor inmigración descontrolada". Una inmigración que, según dice, necesita "un orden y cumplir la ley".

Mientras, Illa exponía que "la dignidad no la da ni un pasaporte ni un documento, viene de origen". A su vez, el president se ha mostrado confiado en que las causas judiciales que salpican al PSOE no desbancarán a los socialistas del Gobierno: "Veo a muchos que dan el partido por ganado. Os equivocáis".

Así se ha pronunciado en un discurso este sábado ante el Consell Nacional del PSC en Terrassa (Barcelona), que ha validado 126 candidaturas para las elecciones locales en municipios donde o bien no gobiernan o donde hay nuevos alcaldables. El presidente catalán ha dicho que, aprovechando que ha empezado el Mundial, iba a permitirse una "licencia metafórica": "Veo a muchos que dan el partido por ganado. Os equivocáis. Lo vamos a jugar".

"Tenemos muy buenos jugadores, os lo digo, los mejores. Y lo vamos a ganar, y no justito, ampliamente. Ya lo veréis. Id confiando, que ya os encontraréis lo que viene al caso", ha concluido. Ante las investigaciones judiciales en curso, Illa ha asegurado que los socialistas no están "ciegos" y ven "lo que ocurre". "No somos ingenuos, quiero ser muy claro, vemos lo que está pasando. Muy claro lo digo: a los socialistas ni nos doblegan ni nos callan", ha argumentado.

A su vez, el líder del PSC ha defendido la labor del Gobierno en materia económica, en favor de la "convivencia" y en clave internacional, y ha erigido al presidente, Pedro Sánchez, como "la voz de la dignidad" que reclama "un mundo en paz y sin guerras".

En paralelo, el presidente del PP se ha comprometido a hacer "una limpieza total" cuando llegue el "cambio" de Gobierno, aunque no tiene la "garantía de cuándo se va a producir" porque depende de "quien tiene las manos manchadas y de quien quiera o no manchárselas con él", en alusión al jefe del Ejecutivo y sus socios.

En la tradicional Romería del PP de A Coruña en O Pino, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha prometido Feijóo un cambio "sereno, honesto, profundo y ordenado". "Sea cual sea, si hay algo que dependa de mí, cuando llegue ese momento, se hará bien y será un cambio de arriba a abajo, de principio a fin", ha proclamado.

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