Ignacio González: "El espionaje en el PP de Madrid no se ha acreditado y no existe"

Ignacio González niega la mayor. Según él, no hubo espionaje a pesar de que la propia Comunidad de Madrid lo reconoció en noviembre del año pasado.

Pero como él no lo conoce el informe, para él no existe. "No sé qué dice ese informe, pero la realidad es que ese espionaje no ha existido", ha asegurado.

Su problema es que el espionaje lo han reconocido, además de la Comunidad, dos guardias civiles que habrían participado y que lo señalaron directamente a él y dos de los espiados.

Uno de ellos el exnúmero dos de Gallardón sólo unos minutos antes. Cobo ha asegurado que el espionaje existió y, aunque tiene sospechas, no ha querido señalar a quien lo ordenó.

Sin embargo, Cobo sí ha señalado a Esperanza Aguirre por no hacer nada al respecto cuando se le dijo. "Aguirre dice que no sabe nada y yo pregunto, ¿por qué no escuchó cuando se lo dijimos?", afirma el exvicealcalde de Madrid.

Precisamente los seguimientos se hicieron a cargos del PP enfrentados a Aguirre en su batalla tras la derrota de Rajoy en las generales de 2008.