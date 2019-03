Ignacio Escolar y Raquel Ejerique ratifican ante el juez la información sobre el máster de Cifuentes en la URJC

Así lo han comunicado tras el acto de conciliación para el que estaban citados en el Juzgado de Primera Instancia número 39, un paso previo para evitar el pleito y obligatorio antes de una querella de este tipo.

Cifuentes se querelló contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la periodista Raquel Ejerique, al considerar que vertieron injurias y calumnias "atentando gravemente no solo contra la verdad", sino también contra su honor.

La expresidenta madrileña pedía a los periodistas que admitieran que los contenidos de sus artículos son "calumniosos y/o injuriosos" y difundieran en su diario "nuevas declaraciones retractándose de las hasta ahora efectuadas".

Lejos de retractarse, los periodistas han ratificado la información publicada, de modo que ahora queda abierto un plazo de 8 días hábiles para que Cifuentes, que no se ha presentado a este acto porque no tenía obligación, decida si sigue adelante o no con la querella.