Pablo Iglesias sostiene que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se deben sacar adelante con la mayoría de la investidura. Considera "inviable" llegar a un acuerdo para aprobar las cuentas con partidos de la derecha, y en ese sentido también con aquellos que gobiernan con la ultraderecha, en referencia a Ciudadanos.

Si bien asegura que no hay que excluir a nadie de esta negociación, cree que "pensar que se pueden sacar adelante los Presupuestos Generales con otra mayoría distinta a la de la investidura es inviable". Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Cadena Ser', en la que ha apuntado que "sacar acuerdos transversales es lo contrario a llegar a acuerdos con quien gobierna con la derecha".

Se trata de una postura muy distante a la que mantienen en el PSOE, que continúan abogando por tener el apoyo de la mayoría de los grupos de la Cámara. Precisamente, este lunes en una entrevista en 'TVE', Pedro Sánchez instó a recabar apoyos más allá de la mayoría de la investidura y negociar con todas las formaciones posibles.

En este sentido, Iglesias ha señalado que "el PSOE puede hablar con quien quiera de lo que quiera, pero el acuerdo de Gobierno tiene la firma de ambos y si se cambiase en cualquier momento, se mentiría a los ciudadanos".

El PSOE puede hablar con quien quiera, pero el acuerdo de Gobierno tiene la firma de ambos"

Asimismo, el vicepresidente del Gobierno ha apuntado que "la clave" para sacar adelante las cuentas del Estado "es la metodología". Primero, ha dicho, "tiene que haber un texto" porque sin esto "no se puede negociar con nadie" y después acordaron reunirse con "los que votaron 'sí' a la investidura, luego con los que se abstuvieron y, finalmente, con los que dijeron que no".

En cuanto al debate sobre la fiscalidad, el líder de Unidas Podemos ha apuntado que "tiene dos claves": "acercarse a Europa y debatir sobre quién se tiene que ajustar el cinturón un poco más y a quién aliviarlo".

Iglesias guarda silencio sobre la fusión de Bankia

Preguntado por la fusión de Bankia y CaixaBank y el desconocimiento de esta operación en el Gobierno, Pablo Iglesias ha optado por no pronunciarse al respecto. "De las cosas que me molestan no hablo en los medios, no voy a contestar. Si Pedro Sánchez hace algo que no me gusta, se lo digo en privado", apuntado.

Tampoco ha querido contestar a la pregunta de si hay una falta de confianza en él por parte del presidente del Gobierno o de Nadia Calviño. Y es que, la vicepresidenta de Asuntos Económicos conocía la fusión que se iba a llevar a cabo entre las dos entidades financieras.

A la pregunta de si habría frenado la fusión, ha dicho que él insistió en mantener Bankia como público "y perdí esa discusión. Acordamos convertir el Instituto de Crédito Oficial en una banca pública. Me hubiera gustado que el destino de Bankia fuera diferente. Pensamos diferente respecto al PSOE".

"Nos parece que lo mínimo es mantener la participación pública y elementos de control público para que no pase lo que ya ha pasado en el pasado con el sector financiero. Una banca pública es necesaria para asegurar derechos financieros de empresas y ciudadanos y competir con el sector privado con criterios sociales", ha explicado.

Espera, ha dicho, que el Instituto de Crédito Oficial "se convierta en banca pública y nosotros vamos a presionar para que la participación pública de los ciudadanos sirva para algo. Sanearon con su dinero para el sistema financiero. El Impuesto de Sociedades debería de servir para que los bancos devuelvan el dinero a la ciudadanía", ha argumentado.

En cuanto a su relación con Calviño, Iglesias ha afirmado que está "cómodo" con todos los ministros: "Con algunos tengo más cercanía ideológica. Hay que aprender a convivir. Calviño viene de un mundo completamente distinto del mío. Sobre las diferencias, para eso está el diálogo y el acuerdo programático. Es normal que entre vicepresidentes haya diferencias".

Iglesias también se ha pronunciado sobre la negativa del Partido Popular a negociar la renovación del Poder Judicial con Unidas Podemos. "Que el PP pretenda bloquear la renovación del CGPJ e inste a que sigan haciendo nombramientos con magistrados afines a la derecha es una vergüenza democrática".