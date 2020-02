Exhibición de unidad en Unidas Podemos tras el divorcio amistoso en Andalucía con Teresa Rodríguez y la marcha de los Anticapitalistas.

En un encuentro con la dirección de la formación morada, de IU y de los comunes, Pablo Iglesias ha defendido la "unidad y fortaleza" del grupo confederal y ha dado las gracias a Pedro Sánchez por "garantizar la unidad" del Gobierno de coalición, de cuyo primer mes ha hecho un balance positivo y, ha dicho, no cederá "ni medio flanco" al ataque de la ultraderecha.

"Tengo la sensación de que estamos siendo capaces, gracias a una gran coordinación con el PSOE, de dar una imagen de unidad y de solidez del Gobierno, que quizá alguno no se esperaba", ha apuntado el vicepresidente segundo.

"Quiero agradecer desde aquí de manera muy clara al presidente del Gobierno por no haber dejado ni un minuto de garantizar esa unidad del Gobierno de nuestro país", ha agregado.

Garzón: "La unidad es irreversible"

Apoyo también de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que durante la reunión ha defendido el diálogo en Catalunya y ha pedido que se les acompañe en la campaña electoral para respaldar a su candidata, Jessica Albiach.

Por su parte, el líder de IU, Alberto Garzón, ha defendido la unidad de la izquierda, que califica de "irreversible", y ha adelantado que será necesario realizar autocrítica de los errores para preservar este espacio en la política. "Es mucho mejor estar unidos y unidas trabajando conjuntamente en torno a un proyecto político de valores y principios". "La unidad es sencillamente irreversible", ha sostenido.

Colau: "La unión no quiere decir homogeneización"

"Esa unión no quiere decir homogeneización", ha apuntado por su parte Colau. "No somos todas iguales, somos diversas y tenemos que cultivar, cuidar y poner en valor esa diversidad porque también es nuestra fortaleza, no solo la unión", ha asegurado.