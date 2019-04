Iceta: "Espero que el PSOE se mantenga en el 'no' y si quiere cambiar de posición que convoque una consulta"

El primer secretario del PSC y candidato a la reelección, Miquel Iceta, ha llamado a la participación de los cerca de 18.000 militantes citados en las primarias que se celebran este sábado para que elijan a un líder "sólido" que garantice una formación fuerte.

En declaraciones a los medios tras votar en la agrupación socialista de Sant Martí, ha destacado que el PSC necesita "un liderazgo sólido para tener un PSC fuerte y unido en estos tiempos tan difíciles que toca vivir" debido a la situación convulsa en la política catalana y estatal, y a la crisis interna del PSOE.

Precisamente la tormenta socialista y la posible abstención para facilitar la investidura de Rajoy será "el reto más inmediato" que deberá afrontar el nuevo primer secretario del PSC, un cargo que se disputan él y la número dos del partido y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, que reivindica refundar el partido y dar un giro a la izquierda.

En caso de que finalmente se opte por la abstención, Iceta reclama que se consulte a la militancia y avisa de que los socialistas catalanes se mantendrán en el 'no', confiando en que esta disonancia no afectará a la relación del PSC con el PSOE: "Hace unos meses, los socialistas de Aragón rompieron la disciplina de voto y eso no cambió la relación".