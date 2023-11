Menos gritos. Menos banderas. Menos cánticos, menos pitidos y, sobre todo, mucha menos gente. El domingo por la noche volvió a haber concentración en la sede del PSOE en Madrid, pero no fue ni de lejos tan numerosa como las 16 anteriores. Este lunes, Pedro Sánchez anunciaba quiénes serán sus ministros mientras la derecha hacía declaraciones sobre lo que pasará en las calles.

"Vamos a seguir en la calle, a veces sumándonos a manifestaciones que convoque la sociedad civil y otras promoviéndolas nosotros", ha avanzado el portavoz del PP, Borja Sémper. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado tener "sentimientos encontrados" y ha añadido: "Celebro que la sociedad siga viva y esté en la calle. Lo que también lamento es que algunos grupos ultras se aprovechen de ellas para pasárselo bien y destrozarlo todo".

Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista concedida la víspera a 'El Mundo', aseguraba: "Nosotros no vamos a rodear sedes. No vamos a hacer aquello que hemos criticado siempre". Aprovechaba además para culpar a Sánchez por la violencia: "El problema es que el Gobierno está alentando la violencia, porque la está amnistiando. Es muy difícil que no haya personas ultras, gamberros, profesionales de los altercados y de la crispación, que crean que sus acciones quedarán exoneradas también".

Mientras, desde Vox siguen llamando a la movilización permanente, hablan de gente de bien rodeados de violentos y todo mientras critican la actuación policial. Es en ese punto donde el PP aprovecha para marcar distancias con los de Abascal.

"Nosotros somos un partido que cuando nos manifestamos no nos encaramos con la Policía Nacional. Nosotros somos un partido que cuando nos manifestamos no cortamos carreteras. Nosotros somos un partido que respeta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha asegurado este lunes Sémper en rueda de prensa.

Su partido, ha concluido, "respeta a la gente y alienta a la gente que se quiere manifestar con respeto y con observancia estricta de nuestro ordenamiento jurídico, que es donde está la mayoría de españoles. Y es a quien queremos representar".