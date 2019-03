¿Habrá investidura después de las primeras tensiones y el pacto alcanzado en el Congreso?

La buena noticia de la Sesión Constitutiva del Congreso es que hemos sobrevido al primer pacto, pero la siguiente pregunta es si va a durar mucho.

Rajoy dice tener la respuesta para que dure cuatro años y liderar un gobierno con el acuerdo con PSOE y Ciudadanos, algo que para él "es lo mejor para la economía", ya que en su opinión, el pacto por la izquierda no funcionaría porque "sólo generaría inseguridad, incertidumbre y nos abocaría a una legislatura de muy corta duración".

Pero, a pesar de esos augurios, Pedro Sánchez sigue resistiéndose a la gran coalición, y asegura que su partido "no va a apoyar ni al PP ni a Rajoy en la investidura".

La fórmula de los socialistas pasa sí o sí por convecer a Podemos, por lo que Sánchez asegura que tiene la mano tendida y que ellos verán "si con una actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente la Moncloa o va a apostar porque el PSOE lidere junto a ellos el cambio".

Sin embargo, para Podemos la cosa no ha empezado bien, y están muy enfadados por el acuerdo de los socialistas para la mesa de la Cámara, considerando que "estamos viendo un nuevo búnker", afirma Pablo Iglesias. Me decepciona, Pedro, ojalá nos hubieramos podido entender pero para pactar con el PP, no cuentes con nosotros", añadió el lider de Podemos.

Para Alberto Garzón, "si hay números para que no gobierne el PP, hay que explorar esa posibilidad", mientras que Rivera se apunta el tanto del acuerdo en el Congreso asegurando que "hay que hacer virguerías para que PP y PSOE pacten".

Ahora la pregunta que sigue en el aire es si habrá nvestidura, y para conseguirlo, lo único claro es que de una forma u otra tendrán que empezar a entenderse.