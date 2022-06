"Si lo fuese a hacer, no lo diría, y si les digo que no lo voy a hacer, no me creerían". Es la críptica respuesta que ha ofrecido Pedro Sánchez al ser preguntado por la prensa sobre si descarta hacer nuevos cambios en su Ejecutivo o en la dirección de su partido.

"Lo que les puedo decir es que me siento absolutamente cómodo y respaldo a mi Consejo de Ministros y Ministras y también a mi ejecutiva federal", ha apuntado no obstante el presidente del Gobierno, que ha admitido que su respuesta será observada "con cierta distancia" por parte de la prensa.

"Estoy muy cómodo y muy orgulloso en el equipo que tengo en el Consejo de Ministros y Ministras y por supuesto también en la dirección federal del PSOE", ha reiterado.

El líder socialista ha hecho estas declaraciones durante la comparecencia en la que ha presentado las nuevas medidas del Gobierno para hacer frente a la inflación, que incluyen un cheque de 200 euros para los trabajadores y parados con bajos ingresos, y en la que además ha anunciado un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

La pregunta de si Sánchez prevé modificaciones en su equipo de gobierno llega, en todo caso, a punto de cumplirse un año desde la profunda remodelación del Ejecutivo que llevó a cabo en julio del año pasado, cuando salieron del Ejecutivo varios ministros -entre ellos Carmen Calvo o José Luis Ábalos- y cambiaron los titulares de Justicia, Exteriores, Transportes, Educación, Presidencia, Política Territorial y Ciencia.