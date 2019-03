Habla Pilar Baeza, candidata de Podemos condenada como cómplice de asesinato: "No acepto chantajes ni me vendo"

"Ya ha cumplido su deuda con la sociedad". De esta manera ha respaldado Podemos a su candidata al Ayuntamiento de Ávila, Pilar Baeza, condenada a 30 años en 1985 por ser inductora del asesinato de su presunto violador. Ella ha mantenido su candidatura, y así lo ha expresado en rueda de prensa.

"Decidí dar el paso a la política activa a riesgo, y sin importarme, de que se conociera mi pasado, del que di previo y puntual aviso a mi partido", ha afirmado Baeza, que ha añadido: "Ha sabido valorarme por la persona que soy. Mi único objetivo es intentar mejorar la calidad de vida de los abulenses".

"Hay que hacer de esta ciudad un lugar donde vivamos como nos merecemos. Todos juntos, sin etiquetas, ni prejuicios; libres, y con la responsabilidad que eso exige como ciudadanos del siglo XXI, y no de la época medieval", ha continuado la candidata de la formación morada.

En esta línea, Baeza ha asegurado que, tras darse a conocer los resultados de las primarias en Podemos, ha recibido "coacciones externas" para que abandonase la candidatura. Según ella, han sido personas que han intentado chantajearla "con la publicación de la conocida noticia".

A ello ha respondido la propia candidata: "Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que intentan callarme usando mi pasado como amenaza". Para Baeza, la "gran pregunta" es: "¿Realmente merece la pena todo esto?", a lo que ha respondido: "Solo con actitud de cambio se puede al menos intentar cambiar las cosas".