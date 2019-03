Los grupos del Senado acuerdan que los parlamentarios justifiquen sus viajes y el presidente del Congreso defiende la opacidad

JESÚS POSADA CREE QUE LOS VIAJES DEBEN SER DISCRETOS

Todos los grupos de la Cámara Alta han apoyado la propuesta para que los senadores justifiquen todos los viajes que hagan fuera de su circunscripción, y si no lo hacen en un plazo de 15 días, que se les retire el dinero. No se ha mostrado muy convencido el presidente del Congreso, Jesús Posada, quien cree que los viajes tienen que ser discretos, que corresponde a cada grupo parlamentario controlar si son privados o no.