La cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, grafiteada con mensajes como "Gracias Pedro" o "Solo Pedro salva al pueblo" ha aparecido en distintos puntos de Valencia pero, lejos de parecer un mensaje para alabar a Sánchez, su intención es intoxicar y polarizar.

Según una investigación de Newtral.es, antes de que se volvieran virales, hubo determinadas cuentas en redes sociales que, hace ya unos días, entre el 7 y 8 de noviembre, promovieron estas pintadas. Supuestamente son activistas de izquierdas, pero en realidad son cuentas trolls, es decir, perfiles falsos con un amplio historial de bulos detrás.

Tras pintar las paredes de Valencia con estos grafitis de Sánchez, la mecha de la desinformación prendió. Poco después, cuentas satélites de la ultraderecha comenzaron a llenar las redes sociales criticando al PSOE y a Sánchez por "utilizar una tragedia para hacer marketing".

Y en este proceso, cuando la mecha llega a la dinamita, explota la bomba de los bulos: se han empezado a difundir en redes imágenes con pintadas de "Gracias Pedro" que son montajes y que no existen. Un equipo de laSexta ha podido comprobar in situ que, en un edificio en Paiporta, en la zona cero de la DANA, en la realidad no hay ningún grafiti como sí aparece en redes sociales.

Otro de los casos que preocupa es que intentan ensuciar la labor vital que está haciendo Cruz Roja en Valencia. Se están difundiendo mensajes en los que parece que este organismo está haciendo campaña por el presidente del Gobierno, pero una vez más, es falso.

