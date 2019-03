El Govern ve suficiente el visto bueno a la ley de consultas para convocar el referéndum

El dictamen del Consell de Garantías que avala la ley de consultas servirá para sacar las urnas el 9 de Noviembre, según el Gobierno catalán, “aprobada por amplia mayoría”, según el portavoz del Govern catalán. Pero la amplia mayoría se traduce en un sólo voto ya que cinco de los nueve magistrados admiten que la ley es constitucional. Los cuatro restantes discrepan, con sus votos particulares, pero la generalitat ha encontrado en texto el amparo jurídico necesario.

El dictamen no se pronuncia sobre las dos preguntas previstas para la consulta, pero sus compañeros de Gobierno aseguran que la ley avalada por el consell aunque para los socialistas este instrumento no se debe utilizar para realizar una votación encubierta: "Si a una ley de consultas, no a usarla para hacer una pregunta de caracter refrendario" dice Assumpta Escarp, secretaria de Organización del PSC. Mientras, los populares les piden que no voten a favor porque sino sería “poner una cerilla en las manos de un pirómano”, según Santiago Rodríguez.

El próximo paso es la votación en el Parlament de la ley de consultas que se prevé que se apruebe el 19 de Septiembre e inmediatamente después Mas firmará el decreto de convocatoria aunque lo más probable es que el Gobierno presente un recurso ante el Constitucional para que la validez de la ley quede en suspenso.