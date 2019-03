Gómez de Liaño ha presentado una demanda por la grabación de Bárcenas en prisión

El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ya ha actuado en dos frentes por la supuesta vulneración del derecho a la intimidad del extesorero tras la grabación y difusión de un vídeo de su cliente en prisión.

Gómez de Liaño ha presentado en el registro de la Audiencia Nacional un escrito dirigido al juez Pablo Ruz, en el que relata todo lo sucedido. Además, ha presentado una denuncia en Colmenar Viejo para que investigue la difusión de esas imágenes sin perjuicio de que sean implicados aforados y se mande a otro tribunal por vulneración de las garantías constitucionales.

El abogado explicó este martes, a su salida de la cárcel de Soto del Real, donde ha mantendido sendos encuentros con Bárcenas y el director del centro penitenciario sobre este incidente, que la denuncia estará dirigida contra los responsables de Prisiones por permitir la grabación de las imágenes.

Se trata de la segunda acción penal que Gómez de Liaño interpondrá en este proceso desde que ejerce la defensa del extesorero, tras una primera por la publicación en un periódico de la ficha penitenciaria de Bárcenas.

Asimismo, el letrado ha responsabilizado al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, por un incidente que ha tachado de "macabro y siniestro".

"Este incidente tiene la suficiente gravedad como para hacer un reproche muy directo para, a quien para mí, es el máximo responsable de lo que ha ocurrido, que es el ministro del Interior y, por supuesto, el secretario general de Instituciones Penitenciarias", ha apuntado.

Instituciones Penitenciarias anunció la apertura de una investigación con relación a la divulgación de las imágenes para tratar de esclarecer la autoría de las citadas grabaciones y las circunstancias en las que se han producido.

En un comunicado, Prisiones ha recordado que la legalidad vigente prohíbe "tajantemente" el uso en el interior de las cárceles de telefonía móvil, acceso a internet por cualquier medio tecnológico, así como la utilización de cualquier dispositivo que grabe imagen o sonido.

Gómez de Liaño ha afirmado que algunas personas están convirtiendo la "prisión preventiva de Bárcenas en una prisión de linchamiento" con incidentes como éste que pretenden ser "un escarnio" para el exsenador.

Preguntado sobre si sospecha de alguien en particular, Gómez de Liaño ha respondido que si bien no es bueno sospechar, no descarta que este incidente "haya sido un encargo" y ha exonerado de ello a los medios de comunicación y a los funcionarios de prisiones.

"Esto es una cuestión extrajurídica y no pongo el dedo en ningún medio de comunicación que han cumplido su deber", ha explicado.