Ahora

Presión migratoria

El Gobierno niega que Vivas les alertase sobre la crisis migratoria en Ceuta aunque sí mostró preocupación por el aumento de llegadas

Los detalles El delegado del Gobierno en Ceuta califica de "malentendido" decir que el presidente de la ciudad autónoma advirtió de que se iba a producir una llegada masiva como finalmente ocurrió el pasado 30 de julio.

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. EFE / Reduan.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha calificado este jueves como un "malentendido" o una "mala explicación" que se señale que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, alertó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que podía ocurrir lo vivido el 30 de julio con la entrada masiva de más de 70.000 personas por la frontera.

"No sé si se ha explicado mal o es un malentendido porque eso no es cierto", ha dicho Pérez, quien ha explicado que las conversaciones previas a lo ocurrido advertían de que la situación estaba "al borde" porque se estaban produciendo muchas entradas por el mar.

Pérez ha subrayado que Vivas habló con el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno "sobre una situación desbordante y se transmitió la difícil situación migratoria tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad del rechazo en frontera para los migrantes que eran interceptados por la vía marítima".

El delegado del Gobierno ha dicho que todas las conversaciones fueron "en ese sentido", sobre el aumento de la presión migratoria, pero "nunca" un aviso de lo que finalmente ocurrió el 30 de julio.

Sobre la decisión de algunas comunidades autónomas de negarse a la acogida de los menores migrantes que están en Ceuta, ha advertido que en este caso "decidirá la Fiscalía y es algo que deben aclarar el PP y Vox".

No obstante, ha precisado que, en su opinión, es "más discurso político que otra cosa". La autonomía ceutí, según los datos facilitados ayer por el Gobierno autonómico, tutela este jueves a 1.017 menores, lo que supone una sobreocupación de más del 2.600 por ciento para una ciudad que tiene asignadas 29 plazas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ultimátum del Gobierno a Italia: exige la retirada de controles a viajeros procedentes de España antes de este domingo
  2. El PSOE denuncia a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por la compra del ático de Ayuso: "Es una chapuza colosal"
  3. Infantino suma adeptos: Argentina, México y la Confederación Africana apoyan su continuidad como presidente de la FIFA
  4. Trump vuelve a intentar restringir la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva tras el revés del Supremo
  5. Al menos siete muertos y 15 heridos en un tiroteo en una escuela de Tailandia: el atacante era estudiante del centro
  6. Así debes prepararte para el eclipse: qué gafas se pueden usar y cómo verlo con seguridad