El Gobierno niega que Vivas les alertase sobre la crisis migratoria en Ceuta aunque sí mostró preocupación por el aumento de llegadas

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta.

Los detalles El delegado del Gobierno en Ceuta califica de "malentendido" decir que el presidente de la ciudad autónoma advirtió de que se iba a producir una llegada masiva como finalmente ocurrió el pasado 30 de julio.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha aclarado que las declaraciones sobre un supuesto aviso del presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la entrada masiva de personas el 30 de julio, son un "malentendido" o una "mala explicación". Pérez afirmó que se habían mantenido conversaciones sobre el aumento de la presión migratoria y la situación desbordante tras la sentencia del Tribunal Supremo que impide el rechazo en frontera de migrantes interceptados por mar. Respecto a la negativa de algunas comunidades autónomas a acoger menores migrantes, Pérez considera que es más un discurso político. Actualmente, Ceuta tutela a 1.017 menores, lo que representa una sobreocupación del 2.600%.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha calificado este jueves como un "malentendido" o una "mala explicación" que se señale que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, alertó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que podía ocurrir lo vivido el 30 de julio con la entrada masiva de más de 70.000 personas por la frontera.

"No sé si se ha explicado mal o es un malentendido porque eso no es cierto", ha dicho Pérez, quien ha explicado que las conversaciones previas a lo ocurrido advertían de que la situación estaba "al borde" porque se estaban produciendo muchas entradas por el mar.

Pérez ha subrayado que Vivas habló con el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno "sobre una situación desbordante y se transmitió la difícil situación migratoria tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad del rechazo en frontera para los migrantes que eran interceptados por la vía marítima".

El delegado del Gobierno ha dicho que todas las conversaciones fueron "en ese sentido", sobre el aumento de la presión migratoria, pero "nunca" un aviso de lo que finalmente ocurrió el 30 de julio.

Sobre la decisión de algunas comunidades autónomas de negarse a la acogida de los menores migrantes que están en Ceuta, ha advertido que en este caso "decidirá la Fiscalía y es algo que deben aclarar el PP y Vox".

No obstante, ha precisado que, en su opinión, es "más discurso político que otra cosa". La autonomía ceutí, según los datos facilitados ayer por el Gobierno autonómico, tutela este jueves a 1.017 menores, lo que supone una sobreocupación de más del 2.600 por ciento para una ciudad que tiene asignadas 29 plazas.

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