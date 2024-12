El Gobierno intenta salvar el paquete fiscal con la incipiente alianza PP-Junts como amenaza

El Congreso de los Diputados celebra este jueves su último pleno del año, en el que se votarán dos importantes normas procedentes del Senado. Se trata del paquete fiscal y la ley de eficiencia de la justicia, que ponen a prueba la compleja red de apoyos que el Gobierno necesita. El Ejecutivo acude a esta votación, que podría ser de infarto, con los sus socios divididos y con amenazas de vetos de Junts, PP y Podemos y con dudas sobre lo que hará el PNV.

El paquete fiscal, que tanto costó sacar adelante al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su trámite en el Congreso -con negociaciones en comisión hasta entrada la noche-, vuelve ahora para su aprobación definitiva a la Cámara Baja después de que Junts acordara este martes con el PP en el Senado cambios en el texto. Un acercamiento, el segundo en pocos días entre ambas formaciones, quienes acordaron la pasada semana suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que ha hecho sonar las alarmas sobre lo que podría ocurrir en el Parlamento. Los de Alberto Núñez Feijóo han visto en ello una oportunidad para romper la mayoría que respalda a Sánchez.

Pero no será hasta hoy cuando se conozca en qué se materializa ese acercamiento de Junts con el PP en materia económica y fiscal. La clave será ver si los de Puigdemont votan a favor de las enmiendas que los 'populares' han introducido en el Senado. Sin embargo, para que salgan adelante también necesitan los votos de Vox.

Aunque Junts dejó claro el martes en el Senado que su formación respetaba el acuerdo alcanzado previamente en el Congreso con el PSOE, la formación que lidera Carles Puidemont volvió a insistir en que no forman parte del bloque de Gobierno y que no se puede dar sus votos por descontados. Por su parte, el Ejecutivo ha pedido a la derecha catalana que cumpla con lo que han pactado y desde el PSOE creen que la formación independentista va a cumplir.

Por otro lado, las dos enmiendas de Junts suponen la rebaja del IVA de los productos derivados de la leche al 4% y la exención en el pago de las cotizaciones de trabajadores contratados que actúan como entrenadores o monitores de menores de edad en clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. La primera enmienda salió adelante gracias a los votos del PP, mientras que la segunda fue mayoritariamente apoyada por la Cámara, incluidos los votos del PSOE.

En el pleno del Congreso de este jueves las enmiendas introducidas en el Senado podrían votarse por separado si algún grupo lo solicita y se espera que Junts no apoye las enmiendas del PP, aunque los 'populares' mantienen la esperanza. Si no hay sorpresas, se volvería al texto que salió de la Cámara Baja tras pactarse con los socios de Gobierno. Un texto que incluye el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, el impuesto a los vapeadores y el aumento del IRPF a las rentas del capital superiores a 300.000 euros, entre otras cosas.

La ley de eficiencia de la justicia, en manos de Podemos

La otra norma que se somete a votación es la de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo veto del Senado amenaza con no levantar Podemos, aunque sea en forma de abstención. La formación morada quiere que se deje sin efecto la enmienda aprobada en el Congreso que permitirá agilizar los desahucios en los casos de ocupación por allanamiento de morada.

Este cambio fue introducido a través de una enmienda del PNV que fue aprobada con el apoyo de PP, Junts, UPN, CC, ERC y Bildu, aunque estos dos últimos partidos aseguraron posteriormente que la habían votado por error. Junto a ello, el pleno del Congreso votará el dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y convalidará otro de los decretos del Gobierno con ayudas para los afectados por la DANA.

Podemos asegura que si el Gobierno no levanta esa enmienda, no aprobarán el proyecto de ley de la justicia. Según ha podido saber laSexta, el Ejecutivo no es muy optimista con poder sacar adelante esta ley. Si decae la ley, estará en peligro el fin de las 'golden visa' o que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, entre otras.

En resumen, este jueves se vivirá otro pleno de infarto ya que las votaciones son ajustadas para el Gobierno. De hecho, el exministro de Transportes y actualmente diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, debería acudir a votar un día después del que el Tribunal Supremo haya pedido un suplicatorio al Congreso para retirarle la inmunidad y que el PSOE asegurar que votará a favor. Y así culminará un año parlamentario en el que el Gobierno ha llevado al límite muchas votaciones, perdido varias (más de 70) y salvado otras en el último minuto, como espera hacer este jueves para sumar así 25 normas aprobadas en el primer año de legislatura.