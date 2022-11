El Gobierno va a estudiar el acto de inauguración de un monumento en honor a la Legión en Madrid por si el alcalde José Luis Martínez-Almeida hubiera vulnerado en él la Ley de Memoria Democrática al referirse al golpista José Millán-Astray.

Un acto en el que el primer edil madrileño puso en valor que los reconocimiento a la Legión están "a lo largo y ancho" de toda la ciudad, citando como ejemplo "la calle dedicada al fundador de la Legión, general Millán-Astray", tal y como puede verse en este vídeo.

Fuentes del Ejecutivo han trasladado a laSexta que van a visionar el vídeo completo de ese acto para ver si en ese homenaje el alcalde hubiera vulnerado la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática.

Precisamente, este miércoles el propio Pedro Sánchez ha hecho alusión al citado acto de Almeida, al recordar durante un acto del PSOE que "ninguna democracia del mundo, y tampoco la española, rinde homenaje a ningún dictador y a ningún secuaz de ese dictador".

Las explicaciones de Almeida

El alcalde, por su parte, niega haber ensalzado la figura del general franquista: "Me limité a decir una realidad, y es que dentro de la ciudad de Madrid hay una serie de calles dedicadas a la Legión", ha argumentado, en declaraciones a laSexta, agregando que "no se puede obviar que hay una calle dedicada al fundador de la Legión" en la capital.

El dirigente del PP asimismo ha hecho hincapié en que "ha habido dos alcaldes socialistas que ha tenido esta ciudad que no tocaron la calle" porque "se le dedicó por haber fundado la Legión". "Yo me limité a decir eso", ha insistido, agregando que "esa calle ha sido avalada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dice que no entra dentro de la aplicación de la ley".

"Me limité en un acto de reconocimiento a la Legión a decir que dentro de las diversos reconocimientos que hay en la ciudad de Madrid está una calle a su fundador", ha reiterado, arremetiendo a su vez contra quienes pactan con Arnaldo Otegi u homenajean a figuras como Francisco Largo Caballero o Lluís Companys.

"Lo único que me limité a hacer es homenajear a la Legión y mencionar que el fundador de la Legión tenía una calle, que es un dato absolutamente objetivo", ha defendido.