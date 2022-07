La patronal de empresarios, los sindicatos y el Gobierno se han dado cita para retomar el diálogo de cara a un pacto de rentas. Un diálogo que no ha concluido aunque la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado al término de la reunión que ha visto "a los agentes sociales abiertos a concluir ese pacto de rentas".

El Ejecutivo llegaba al encuentro mostrándose conciliador, y Calviño confirmaba que iba a "apoyar y ayudar" a que se produzca ese pacto teniendo en cuenta las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha. La ministra ha destacado en este contexto que es "esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y crezcan los salarios" y también ha expresado su voluntad de que en este pacto de rentas se incluya un aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

Sin embargo, la CEOE advertía que la reunión a la que les habían convocado era para hablar sobre los fondos europeos. Así, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, confirmaba que de momento descartan subir los salarios al ritmo de la inflación, porque dicen que eso podría convertirla en estructural.

"Todos queremos que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema", mantenía Garamendi.

Esta postura parte muy alejada de la de los sindicatos, que este miércoles se han manifestado bajo el lema "salario o conflicto" ante las sedes de la patronal en todo el país para exigir subidas de sueldos acordes al incremento de los precios. Lo que buscan, dicen, es que los trabajadores no vuelvan a ser los que pierdan poder adquisitivo con la recesión.

Tras la reunión, desde CCOO han denunciado que el Gobierno no ha presentado una propuesta concreta para abordar un pacto de rentas que, para el sindicato, no pasa por la contención de los salarios. Con todo, no se cierran a la negociación para que "al final de año los salarios garanticen el poder de compra".

Por su parte, desde UGT, insisten en que el esfuerzo tiene que ser colectivo y que el pacto de rentas debe conllevar una labor protectora.

Lo cierto es que la reunión se ha centrado en el despliegue de los fondos europeos y las medidas contra la crisis, como adelantaba Garamendi y confirmaba Calviño al fin de la cita. Así, la ministra ha anunciado que se ha acordado comité de seguimiento para PERTES del Plan Recuperación.