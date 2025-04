El Gobierno afirma que su plan ante los aranceles sí incluye medidas del PP, que condiciona su apoyo

El Gobierno de España lleva al Consejo de Ministros un plan para enfrentar los aranceles de Donald Trump, movilizando 14.100 millones de euros, parte de los cuales requieren la aprobación del Congreso. Aunque el Partido Popular (PP) ha acercado posturas con el Ejecutivo, no confirma su apoyo, ya que considera insuficientes las medidas propuestas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, demanda incluir propuestas relacionadas con centrales nucleares, una revisión fiscal y la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. A pesar de que el decreto incorpora algunas propuestas del PP, el partido exige más cosas antes de ofrecer su respaldo.

El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros sus medidas para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Un plan de respuesta, anunciado la semana pasada por Pedro Sánchez, que pretende movilizar 14.100 millones de euros, de los cuales una parte necesita el visto bueno del Congreso. Y el Partido Popular, que parecía haber acercado posturas con el Ejecutivo ante la amenaza arancelaria, no acaba de concretar su apoyo.

Y es que, aunque los 'populares' admiten que el decreto incorpora algunas de sus propuestas, no les parece suficiente. "El Gobierno, si quiere contar con el PP, aceptará esas propuestas que se plantean", ha advertido este martes su responsable económico, Juan Bravo, que es quien viene hablando estos días con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Entre esas propuestas que lanza el PP, el partido de Alberto Núñez Feijóo incluye algunas que poco tienen que ver con la cuestión de los aranceles, relativas a las centrales nucleares, una una revisión fiscal que baje el IRPF y permita reducir las cotizaciones sociales o incluso que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

El decreto sí lleva medidas del PP

El lunes por la noche, fuentes del PP reprochaban que el decreto no incorporaría ninguna de sus propuestas y que esto mostraba "la vocación de llegar a acuerdos del Ejecutivo". Fuentes del Ministerio de Economía desmentían este extremo este martes por la mañana, señalando que la norma en cuestión lleva propuestas del PP y también de otros grupos parlamentarios, con quienes el ministro Cuerpo ha llevado a cabo una ronda de contactos estos últimos días.

Desde su departamento trasladan una "disposición total a la unidad a la respuesta". Lo que no se incorpore ahora, dicen las fuentes consultadas por laSexta, es porque tenga que hacerse más adelante a través de otro decreto, norma o reglamento. Cuerpo, añaden, está comprometido con el contacto permanente con los grupos e ir adaptando las medidas a las circunstancias.

Lo cierto es que este martes Bravo ha tenido que reconocer, en declaraciones a 'RNE', que el decreto sí lleva algunas de sus iniciativas, aunque las minimiza: "No va a llevar medidas de las que ha planteado el PP salvo supongo que alguna cuestión relativa al control o las explicaciones que deba dar el Ministerio y alguna cuestión menor", ha deslizado.

En cambio, el dirigente 'popular' ha querido poner el foco en que "aunque parezca mucho 14.100 millones", la mayoría "no son ayudas directas", como ya recalcó la semana pasada. "Falta el plan", ha criticado. "Nosotros hemos hecho propuestas y cuando el Gobierno se plantee hacer un plan conjunto que abarque todas las opciones es donde entendemos que es cuando nos tiene que tener en cuenta. Si no, difícilmente el PP puede dar un cheque en blanco a algo que no está determinado", ha avisado.

"El PP tiene que conocer en qué medida el Gobierno está dispuesto a aceptar las propuestas que el presidente Feijóo puso encima de la mesa", ha insistido el vicesecretario de Economía del PP, que ha opinado que es "difícil que el Gobierno diga que no" porque, a su juicio, son medidas "sensatas". Su partido, ha dicho, quiere "saber exactamente cuántas va a aceptar el Gobierno" y eso es lo que quieren negociar. "El Gobierno, si quiere contar con el PP, aceptará esas propuestas que se plantean", ha advertido.