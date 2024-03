La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el acuerdo con Junts por la ley de Amnistía "está cerca". Así lo ha asegurado en la rueda de prensa tras el consejo de ministros de este martes, en la que ha indicado que "la ley saldrá de forma impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y con el objetivo claro de mejorar la convivencia".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha augurado este martes que la ley de amnistía llegará "pronto" y ha reclamado al Senado "apuntarse a la reconciliación y no anclarse en el enfrentamiento y el conflicto" cuando esto ocurra.

En su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado para explicar las líneas de actuación de su Ministerio durante la legislatura, Bolaños ha pedido de este modo el apoyo del Senado a la amnistía. En esta Cámara el PP tiene mayoría absoluta y previsiblemente se opondrá a la norma, lo que supondrá un retraso en su aprobación definitiva.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha afirmado que "hay margen suficiente para alcanzar un acuerdo" en torno a la proposición de ley de amnistía, y que "lo fundamental" es que se llegue a él, sin entrar en si debe modificarse o no el texto que Junts per Catalunyarechazó en su primera votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En una entrevista en TVE dos días antes de que expire el plazo que tiene la Comisión de Justicia del Congreso para elevar al Pleno un nuevo dictamen, ha reiterado que el país "merece que tengamos un acuerdo para que sigamos reencontrándonos con Cataluña". También ha insistido en que fue "un error" que Junts no apoyara la proposición hace un mes en el Congreso.

No obstante, Díaz ha querido ser prudente y ha preferido no posicionarse sobre si está o no optimista sobre el curso de las negociaciones entre el PSOE y Junts. "Hasta que no están hechas no se puede decir nada", ha espetado antes de reconocer que cree que "hay margen para el acuerdo".