Contundente mensaje de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, al Ejecutivo belga. Ha dicho que el Gobierno en funciones no entenderá que no entregue a Carles Puigdemont, huido en ese país desde 2017 y sobre el que pesa una euoroorden de entrega y detención por los presuntos delitos de sedición y malversación.

"Tomaremos nuestras decisiones", ha sentenciado Calvo en una entrevista en Onda Cero. Aunque no ha avanzado qué medidas, ha añadido que entre "Estados se colabora, con más o menos empeño, en esas cosas, y salvando que ambos poderes judiciales se entiendan y trabajen, independientemente de eso, en España no entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la justicia española".

El expresidente de la Generalitat ha comparecido este martes ante un juzgado de primera instancia en Bruselas por la euroorden reactivada contra él por el juez del Supremo Pablo Llarena. Sin embargo, el tribunal belga ha decido aplazar la vista sobre su entrega a España al 16 de diciembre para dar más tiempo a las partes para sus alegaciones.

Así lo han explicado a los medios de comunicación el propio líder independentista y su equipo de abogados después de la audiencia ante la Cámara del Consejo. La defensa de Puigdemont ha explicado que durante este tiempo prepararán sus argumentos, que serán los mismos que en la euroorden anterior y además defenderán que el expresidente catalán tiene inmunidad por haber sido elegido eurodiputado.

El expresident en su cuenta de Twitter se ha hecho eco e las palabras de Calvo.

Además plantean que la sentencia en firme no les complica el caso. Al revés ya que según Boye está llena de fallos y contradicciones