El Gobierno reconoce que firmas como la del cantautor Joan Manuel Serrat o el director Pedro Almodóvar pidiendo la libertad de Pablo Hasél han precipitado la decisión de reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión en el Código Penal.

Fuentes de Moncloa señalan a laSexta que el Ejecutivo ya llevaba tiempo trabajando en este tema, pero reconocen que algunas de las firmas recogidas en ese manifiesto del mundo de la cultura en apoyo al poeta -condenado a prisión por enaltecimiento, injurias y calumnias a la monarquía y las fuerzas de seguridad- han acelerado la decisión del Ministerio de Justicia de revisar estos delitos.

Así, el Ministerio planteará que solo se castiguen aquellas conductas que supongan "claramente" un riesgo para el orden público o provoquen violencia y, en cualquier caso, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad. Además, los "excesos verbales" en el marco de la expresión artística quedarían fuera del castigo penal.

No obstante, laSexta ha podido confirmar que algunos ministros destacados del Ejecutivo desconocían esta reforma, que afectaría, según ha informado el departamento que dirige Juan Carlos Campo, a los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de odio, a las injurias a la Corona y otras instituciones, o al delito contra los sentimientos religiosos.

Podemos registra una iniciativa sin la firma del PSOE

Entretanto, Unidas Podemos ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal y eliminar estos delitos que, a juicio de la formación morada, "chocan frontalmente con la libertad de expresión".

Una propuesta que no cuenta con la firma del PSOE, aunque, según ha podido confirmar esta cadena, Moncloa conocía que su socio de Gobierno iba a presentar la iniciativa.

Por su parte, fuentes del partido de Pablo Iglesias afirman que el Ministerio de la Presidencia estaba al tanto y dio su visto bueno y que el grupo parlamentario avisó este lunes al Ejecutivo de que registraría la iniciativa hoy, martes.

Según la formación morada, el texto lleva negociándose cuatro meses con el diputado Enrique Santiago al frente y, aunque los socialistas no comparten todo el contenido, han dado su visto bueno confiando en que puedan hacerse cambios en el trámite parlamentario.

En este sentido, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha señalado este martes que aún no han leído la iniciativa de Podemos y ha restado importancia al hecho de que no cuente con su firma, señalando que ambos partidos firman algunas iniciativas conjuntamente y otras no.

"Unidas Podemos y el PSOE pensamos lo mismo", ha aseverado, indicando que ambas formaciones comparten que hay que "reforzar la libertad de expresión".