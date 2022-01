El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que "la Iglesia tiene la obligación de hacer lo posible para el esclarecimiento de los comportamientos de naturaleza grave que hayan podido darse en su seno".

Así lo ha asegurado el miembro del Ejecutivo en un artículo con su firma en el Periódico de España tras el revuelo generado por el relato de Alejandro Palomas sobre los abusos que sufrió cuando era tan solo un niño.

A tenor del acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el ministro ha indicado que el Ejecutivo "también mostró a la Iglesia su preocupación por los casos de abusos, que están generando gran impacto en la opinión pública nacional e internacional".

"Compartimos el dolor de las víctimas, cuyos testimonios nos conmocionan profundamente. Son heridas abiertas, cicatrices emocionales que han de ser restañadas con la ayuda y el compromiso activo de todos. En especial, de la jerarquía eclesiástica, que está en la obligación de hacer todo lo posible para, en línea con otros países de nuestro entorno, facilitar el esclarecimiento de todos los esclarecimiento de todos los comportamientos y prácticas de naturaleza grave que hayan podido darse en su seno", ha indicado Bolaños.

En este sentido, Bolaños ha destacado que "el Gobierno de España está y estará siempre con las víctimas, y adoptará las medidas que sean necesarias para acompañar a las personas que han sufrido abusos". "Nuestro objetivo es doble: esclarecer todos los casos y evitar que se repitan", ha señalado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá la semana que viene con las víctimas de abusos de la Iglesia Católica, entre ellas Alejandro Palomas, que expuso su historia en los medios de comunicación.

Palomas fue violado reiteradamente en el colegio, entre los 8 y 9 años de edad. "Él me ató las manos y me tumbó de lado. Se tumbó a mi lado las dos primeras [veces], se pegó a mí y empezó como a frotarse contra mí e intentó introducirme el dedo en el ano", recuerda Palomas. "En la tercera ocasión fue distinto, porque él llegó con algo, él llegó, hizo lo mismo y no me penetró con el dedo, sino que me penetró con el pene y ahí si que hubo una penetración", explicó. En este vídeo, recogemos su testimonio:

Una historia que conmovió al presidente del Gobierno, que anunció que se reuniría con él: "Te aseguro que tu valentía, y la de muchos otros que han dado ese paso, nos ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas", expresó Sánchez en Twitter.