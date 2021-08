La vicepresidenta del Parlament balear y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha denunciado este viernes ante la Guardia Civil a un hombre que se masturbó detrás de ella mientras realizaba un tramo del Camino de Santiago.

Según detalla en su cuenta de Twitter, se encontraba transitando "un tramo solitario" de la ruta cuando un hombre ha comenzado a perseguirla "haciéndose una paja". "El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás", añade.

Confiesa haber tenido que "correr campo a través por barrizales", "mirando hacia atrás cada cinco minutos" para comprobar si el hombre seguía persiguiéndola. "Esa es la libertad que tenemos las mujeres", lamenta.

"No he pasado más miedo en mi vida", confiesa, dejando incluso un mensaje para su madre: "Mamá, sí no regreso, quémalo todo". "Mi madre me ha llamado llorando y muy preocupada. No hay derecho a que inundéis de miedo nuestras vidas solo por ser mujeres. Sois unos mierdas. Merecéis la ruina, la oscuridad, el dolor más inmenso, por machistas", afirma Santiago.