Que la mancha del calamar no se extienda a la marca nacional. Es el mantra que se han tatuado en Génova para afrontar la crisis abierta por el president valenciano Carlos Mazón y su gestión de la DANA. Las gráficas palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves sobre el futuro de Mazón dejan claro el camino escogido por los 'populares'. "Cuando un cirujano está operando con el paciente abierto no puede renunciar a esa actividad aunque la operación haya empezado mal", reconocía el barón andaluz en una entrevista en Onda Cero.

Una metáfora, que continuando con ella, nos lleva a pensar en que si hay una negligencia las culpas recaigan sobre el cirujano y no sobre el hospital. Fuentes del PP en conversación con laSexta reconocen que hay miedo en algunos sectores del partido a que el malestar ciudadano por la gestión de Mazón llegue a otras Comunidades e incluso a la marca nacional.

Pero el dominio del relato y la salida a esta crisis no es sencilla. El PP valenciano se traduce en muchos escaños para el PP, por lo que un adelanto electoral en estos momentos no sería una opción. A esta idea se suma el recuerdo en Génova de no haber llegado a Moncloa por el pacto de Mazón con Vox . Y ahora temen que tampoco llegue por la Generalitat.

Y con ese tablero, la estrategia de defensa desde el PP a Mazón es clara. Quieren que encauce la reconstrucción tras la DANA para dar un relevo limpio. Es decir, que con Mazón se ponga un punto y final. "La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y no las merece. En este sentido, estoy seguro de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia a gestionarlas", ha señalado esta misma mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un trabajo de gestión de la reconstrucción sin más futuro político. Mazón estaría amortizado para el PP una vez termine con la reconstrucción. La salida de Mazón llegará, pero no de forma inmediata. Sin embargo, otros líderes del PP piensan que Mazón se dará cuenta él mismo de que tiene que apartarse porque "no va a poder andar por la calle". Creen que las manifestaciones van a pasar del shock a la rabia.

