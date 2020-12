Emiliano García-Page vuelve a cargar contra la posibilidad de indultar a los presos del procés, después de que Pedro Sánchez afirmase ayer, a preguntas sobre esta cuestión, que su Gobierno "desde el principio no ha escondido sus intenciones" y "apuesta claramente por el reencuentro" en Cataluña.

"¿Qué responsabilidad asumiríamos ante España y ante la gente si mañana se indultara y pasado mañana volvieran por el mismo camino los mismos independentistas?", ha aseverado el presidente de Castilla-La Mancha en Antena 3. "¿Qué ridículo histórico no estaría haciendo un Gobierno o un partido?", ha insistido.

A juicio del dirigente socialista, los indultos están "totalmente manoseados desde el punto de vista político". "Es todo lo contrario que se prevé de una figura de gracia, que a mí no me hace ninguna gracia, de un derecho de gracia planteado ya en el siglo XIX", ha aseverado.

García-Page asimismo ha criticado que se enarbole "la retórica de los indultos" en vísperas de que las elecciones en Cataluña el próximo mes de febrero. "Yo en esto de los indultos haría caso por completo y estoy totalmente de acuerdo con Junqueras", ha sentenciado, recordando cómo el líder de ERC "llegó a decir 'que se metan el indulto por donde les quepa'".

"Todo esto me parece absolutamente absurdo", ha lamentado el presidente castellano-manchego: "Unos imputados, acusados y condenados, que no quieren el indulto, que se les obligue a un indulto... me resulta raro", ha apuntado. "Confío sinceramente en que no vaya adelante esta propuesta, es mi deseo para 2021, porque además no creo que sea la solución", ha afirmado.

Críticas del PP

Entretanto, también el PP ha arremetido este miércoles contra los posibles indultos a dirigentes independentistas. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha aseverado en Onda Cero que "son el peaje en la sombra que Sánchez está dispuesto a pagar a los independentistas por sus votos y por mantenerse en la Moncloa".

Preguntada sobre si cree que finalmente se producirán esos indultos, Gamarra ha indicado que "nunca" se sabe lo que pasará con Sánchez porque "siempre miente", pero cree que "es capaz de indultar y mucho más".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación de su partido, Pablo Montesinos, ha aseverado en Telecinco que el que Sánchez "esté insinuando" la posibilidad del indulto es "un escándalo y una humillación" a los españoles y ha confirmado que, de darse ese paso, el PP recurrirá ante el Supremo.