El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene que "no hay opción a la no tramitación del indulto" a los presos del procés, ya que esta "es una obligación legal". Así se ha pronunciado este miércoles en entrevista con 'RAC 1', donde ha defendido que "hay que hacer una apuesta potente por la reconciliación, el reencuentro y la convivencia".

El titular de Justicia se expresaba así en la misma línea que lo hiciera ayer, martes, Pedro Sánchez, que, preguntado por los indultos a los políticos catalanes, ha señalado que el suyo es "un Gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones" y "apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y la convivencia en Cataluña".

"Cuando hablamos de Cataluña nadie está libre de culpa, todos hemos cometido errores y lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores, mirar hacia adelante y ser capaces de encontrar un espacio donde nos podamos reencontrar", agregó el líder del Ejecutivo.

Campo, que ha asegurado que comparte "plenamente" las palabras del presidente del Gobierno, ha aseverado que "no hay gobernante que se precie que no tenga la obligación constitucional de procurar esas condiciones para que todos los españoles nos sintamos a gusto en un marco de convivencia que nos dimos en el año 78".

Una reconciliación en la que el indulto es "una pieza más que puede ayudar o no", según el ministro, que no descarta que algunos de los políticos presos puedan conseguirlo y otros no. "Puede darse todo. Jugar a la bola de cristal no es una de las tareas propias de este Ministerio de Justicia, pero cada uno tiene vida propia", ha afirmado.

Preguntado sobre si se abordarán los indultos en el primer trimestre del nuevo año, Campo no ha querido precisar una fecha, pero ha señalado que esos "parecen unos plazos razonables" y que es "súper complicado" que se haga antes de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero.