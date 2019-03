Gallardón dice que los indultados por el Gobierno no se llevaron dinero público

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha reiterado que en los más de dos años de Gobierno del PP, el Ejecutivo no ha indultado ni lo hará "jamás" a ningún político que se haya llevado el dinero público a "su bolsillo".

Gallardón, en declaraciones en los pasillos del Congreso, se ha reafirmado en lo que dijo y ha contestado así al diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha acusado al ministro de mentir porque, de acuerdo con sus cifras, el Gobierno ha concedido una veintena de perdones relacionados con la corrupción.

"La respuesta es que no", ni los ha habido ni los habrá, ha insistido el ministro contestando a Llamazares, tras explicar que la corrupción "no es un concepto jurídico que esté delimitado como tal en el Código Penal". Además, el 96% de los indultos que da el Gobierno, ha argumentado, se otorgan con "la conformidad" de las salas sentenciadoras o del ministerio fiscal y se trata de medidas que persiguen adaptar "a la realidad" una previsión del legislador que muchas veces no es capaz de advertir todas las circunstancia del caso, "muchas de ellas sobrevenidas", ha precisado el ministro.