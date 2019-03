Gallardón asegura que el Gobierno no indultará a condenados por corrupción

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que el Gobierno no indultará a ningún condenado por corrupción. Gallardón ha destacado que el Gobierno "no ha concedido ni un solo indulto" a condenados por corrupción y ha garantizado que mientras él sea ministro no los va a conceder.

Gallardón ha destacado también que este Gobierno es el que ha rechazado más solicitudes de indultos. El ministro ha señalado que la función del indulto es "no convertir en injusticia lo que parece una resolución justa".

En este sentido, ha destacado que la inmensa mayoría de los indultos que ha concedido han sido por condenas de narcotráfico que se han dictado cuando los condenados ya estaban reinsertados en la sociedad.

Además, ha explicado su intención de reforzar la Audiencia Nacional "con una nueva sala de lo civil" y ha afirmado que "no se cerrará un juzgado en España" con la reforma orgánica del poder judicial cuyo anteproyecto aprobará el consejo de ministros "en breve".