Gallardón y Botella defienden Coghen a pesar de su imputación

El juez que investiga el caso Noós, José Castro, tomó declaración en calidad de imputada a Coghen por una donación de 120.000 euros que el Ayuntamiento de Madrid hizo a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), heredera del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

Dicha donación perseguía, entre otras cosas, promover la candidatura olímpica Madrid 2016, aunque no existe justificación alguna de la prestación de los servicios pagados. Además de la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, declararon como imputados el ex director general de esta fundación Miguel de la Villa Polo y el ex director financiero Gerardo Corral Cuadrado, además de siete testigos.

El actual delegado de las Artes del Ayuntamiento de Madrid le ha reconocido al fiscal General del Estado que no es capaz de encontrar justificación para el pago de los 120.000 euros que le dieron a Iñaki Urdangarín- Urdangarin y Torres.

La fundación de Urdangarin y Torres fue contratada para hacer tareas de lobby. Una misión que según la actual alcaldesa no termina de ver con claridad.

La investigación tiene origen en un escrito enviado a la Fiscalía General del Estado por el delegado del área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, quien alertó de estos hechos que se investigan dentro del caso Nóos de presunta corrupción, cuyos principales imputados son Urdangarin y su exsocio Diego Torres.