El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Angel Gabilondo ha criticado la "incapacidad" del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ante la gestión de los brotes de coronavirus. Gabilondo ha censurado la privatización de la contratación de nuevos rastreadores porque, a su juicio, se ha llevado a cabo "de un modo precipitado" e "incompresible" y denota la "impovisación" con la que actúa la administración autonómica y ha dejado abierta la puerta a una posible moción de censura.

En una entrevista en Cadena Ser, Gabilondo ha recordado que durante la fase de desescalada había que "garantizar" los "rastreadores y la atención primaria", por lo que ha lamentado la "imprevisión e improvisación" del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso al tiempo que ha pedido más información: "No es rentable ni presentable esta falta de coordinación. Me falta información".

Gabilondo ha reclamado "conocer cuáles son todos los extremos", en el caso de la contratación de rastreadores, por los que se han tenido que tomar "medidas en un tono de emergencia y urgencia". En este sentido ha señalado que su grupo parlamentario está considerando un "pleno extraordinario" con los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha adjudicado un contrato por valor de casi 200.000 euros (194.223,15 euros, IVA incluido) a la entidad Quirón Prevención para realizar labores de rastreo de casos de coronavirus en la región. "Necesitamos más información y coordinación", ha insistido Gabilondo, que ha recalcado que su formación usará "todos los procesos parlamentarios y políticos" para que se "dé cuenta pública lo que está ocurriendo en Madrid".

Puerta abierta a una moción de censura

Preguntado por una moción de censura contra el Gobierno de Díaz Ayuso, el diputado regional ha respondido que "no es descartable", aunque espera "a ver cómo evolucionan los hechos" ante un Ciudadanos que "ya está señalando que el pacto con el PP es para toda la legislatura".

Gabilondo ha matizado que "no se trata de hacer un brindis al sol" sino de conseguir una nueva mayoría para la que sería necesario contar con la formación naranja, con la que, por el momento, no hay ningún tipo de acercamiento, aún así ha indicado que no cierran la puerta "a ninguna acción que pueda significar cambio en Madrid".