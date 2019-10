A dos días de que se lleve a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, su nieto Francis ha concedido una entrevista en 'Espejo Público' para hablar sobre la posición de la familia

Al ser preguntado por la forma en la que el dictador será exhumado, señala que "la España de las libertades no debería ser así". "No entiendo por qué este oscurantismo, no hemos pedido honores militares, es que por ley le corresponden", apunta.

Por otro lado, Francis Franco asegura que a su "abuelo todo esto le hubiese dado exactamente igual" y considera que "esto de la ley de memoria histórica ha creado una historia de buenos y malos, de azules y verdes, de nacionalistas e independentistas".

Y es que, el nieto del dictador cree que "antes del tonto útil de Zapatero, ya estábamos todos reconciliados" porque, dice, "a los republicanos que lucharon en la Guerra Civil ya se les ha reconocido y nadie se ha opuesto a que busquen a las víctimas".

"Carmen Calvo que cuando habla, rebuzna, dijo que era la primer victoria para los vencidos. Todos están muertos, por eso lo hacen ahora", sentencia.

En cuanto al rechazo de los recursos de la familia Franco, asegura que acudirán a "Estrasburgo para que les permitan reinhumar a su abuelo y abuela en La Almudena" y que esto se hará "sin que se entere nadie".