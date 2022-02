LaSexta ha accedido a varias fotos que muestran que, pese a definirlo como una "indignidad", los diputados díscolos de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero han negociado con EH Bildu. Nuevas imágenes muestran a ambos políticos navarros con Adolfo Aráiz, de Bildu, en el pleno del Parlamento navarro en 2018, antes de que aprobaran conjuntamente una enmienda a la Ley de la Policía Foral.

"A mí no me habrá visto nadie ni en un pasillo, ni en una silla, ni en una mesa... jamás con alguien de Bildu. Porque me parece una indignidad", decía Sayas a principios de semana en una entrevista en Al Rojo Vivo, algo que se ha demostrado incierto.

Además, según ha podido saber laSexta y han reconocido los parlamentarios, ambos diputados se reunieron en septiembre, octubre y noviembre de 2018 en una sala del Parlamento navarro y también en el cuarto de la Junta de Personal. Allí negociaron con Bildu y también con Geroa Bai y PSN algunas de las enmiendas a la ley de la policía foral.

Pero el propio Sayas ha reconocido esa negociación. En 2018, cuando se aprobó el texto, en declaraciones recogidas por los medios llegó a afirmar que, aunque no se habían cumplido sus expectativas iniciales: "hemos conseguido sacar tanto en la negociación que la vamos a votar a favor".