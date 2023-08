La Fiscalía va a recurrir la decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional -de mayoría conservadora- de inadmitir a trámite el recurso del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden de detención dictada en su contra por el Tribunal Supremo.

Según ha podido saber laSexta, el Ministerio Fiscal entiende que no hay urgencia para que resuelva este asunto la Sala de Vacaciones si precisamente se deniega la medida cautelar solicitada. Además, considera que no es un asunto que se sustraiga de las decisiones ordinarias del tribunal. El plazo para recurrir, no obstante, comienza el 1 de septiembre, ya que agosto es un mes inhábil.

En verano, la Sala de Vacaciones del Constitucional la forman solo tres magistrados, dos de ellos de mayoría conservadora, una circunstancia que han aprovechado para adoptar la decisión, por dos votos a uno, de inadmitir el recurso. En concreto, han votado a favor Concepción Espejel y César Tolosa Tribiño, mientras que Laura Díez Bueso ha emitido un voto particular en el que critica que no se justifica "la necesidad de decidir sobre la admisión de un asunto por parte de la Sala de Vacaciones".

A su juicio, no existe tal "urgencia", habida cuenta de que ni Puigdemont ni Comín están en territorio español, donde podrían ejecutarse las órdenes de detención, y sostiene que la Sala "se ha precipitado innecesariamente" al decidir sobre un asunto que "debió haberse tramitado tras el periodo estival siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional".

También el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha criticado la decisión judicial, ironizando en las redes sociales acerca de la celeridad con que ha actuado la Sala de Vacaciones: "Lo que no podemos decir es que el Constitucional no trabaja... El recurso lo presentamos el 31 de julio y ya está resuelto... Ni un 'juicio rápido' es tan rápido", ha aseverado. En la misma línea también se han pronunciado desde Junts per Catalunya Jordi Turull y Laura Borràs.