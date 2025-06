La Fiscalía archiva la denuncia contra Monedero por acoso en la Complutense pero califica su actitud de "reprochable moralmente"

La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido no investigar a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, por presunto acoso a alumnas durante el curso 2021-2022, al no considerar sus acciones delictivas. Tras analizar el expediente disciplinario de la Universidad Complutense de Madrid, la Fiscalía archivó el caso, señalando que, aunque las afirmaciones de Monedero son moralmente reprochables, no constituyen delito según el artículo 173.1 del Código Penal. No obstante, se reconoce el daño potencial de sus conductas y se insta a la Complutense a mantener el expediente disciplinario. La investigación surgió tras una denuncia y acusaciones previas de acoso.