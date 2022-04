La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para analizar los siete contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que están contemplados en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

Según Anticorrupción, "se ha de valorar si del relato que de los mismos se hace y de la documentación aportada resultan elementos que nos permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante".

Son siete las empresas situadas en el punto de mira de Anticorrupción: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L.; FCS Select Products, S.L.; Member of the Tribe, S.L.; Weihai Textile Group Import&Export Co, LTD; Hyperin Grupo Empresarial; BeeDigital S.A., e Industrias Plásticas Playbol, S.L.

Posibles delitos de prevariación, tráfico de influencias o malversación

El hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son, según la Fiscalía, "las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador; y las irregularidades, básicamente, son: la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos".

"Estas conductas, a las que a continuación nos vamos a referir de manera individualizada por sociedad, pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".

Empresas de los padres de Pedro Sánchez o del marido de Nadia Calviño

La denuncia del Partido Popular relaciona algunas de estas empresas con el exministro José Luis Ábalos o con el exministro Salvador Illa, basadas en diferentes informaciones periodísticas sobre las que la Fiscalía no entra. Pero Anticorrupción también le dedica unas palabras a la empresa Playbol, por ejemplo, o a BeeDigital.

De Playbol dice que "las ayudas recibidas por esta sociedad las relaciona el denunciante con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno. Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol, S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges. La empresa compradora Industrias Plásticas Playbol, S.L., se subrogó en los contratos laborales. La empresa Playbol, S.A. sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros".

Sobre BeeDigital, apunta que "esta sociedad es relacionada por el denunciante con la titular del Ministerio de Economía, Dña. Nadia Calviño Santamaría, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa".