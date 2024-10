El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que no va a dimitir porque no está "ni investigado ni imputado". Así lo ha asegurado en una entrevista en '24h' este miércoles, el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha abierto una investigación inédita contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.

"¿Favorece o perjudica que me quede? He hecho esa reflexión y he concluido que quedarme es lo mejor", ha comentado García Ortiz nada más comenzar la entrevista en un contexto en el que tanto el PP como las Asociaciones de fiscales piden su dimisión inmediata tras ser imputado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.

También sobre su negativa a dimitir, a pesar de las peticiones de la Asociaciones de fiscales, García Ortiz ha recalcado que "no es la primera vez en estos dos años" que lleva en el cargo. Respecto a las razones que lo han llevado a descartar marcharse, ha subrayado que "irse o dimitir no tiene vuelta atrás", a lo que ha añadido que ahora la situación está en "el inicio del camino", el cual "puede acabar en otro sitio".

Es por eso que considera "bueno para la Fiscalía que el fiscal general del Estado se quede" y así "muestre a la opinión pública y los delincuentes de este país que la Fiscalía es fuerte".

Además, el fiscal general ha hecho hincapié en que este jueves se reúne la Junta de Fiscales porque él la ha convocado. "Yo soy el fiscal general, la Junta de Fiscales es el órgano de asesoramiento del fiscal. El fiscal general del Estado no se somete a la junta de sala", ha insistido.

Volvería a enviar la nota de prensa

De esta manera, García Ortiz ha asumido que en la Fiscalía redactaron una nota de prensa con el "único propósito" de "desmentir un bulo". Así lo ha asegurado el fiscal general en referencia al comunicado que envió la Fiscalía de Madrid durante la mañana del 14 de marzo, tras las informaciones de varios medios de comunicación que desmentían la noticia de 'El Mundo'.

Entonces se supo que fue el letrado de González Amador quien, en un email enviado previamente a la Fiscalía de Madrid, admitía la comisión de dos delitos por parte de su defendido y ofrece un pacto al Ministerio Público.

El fiscal general ha reconocido que volvería a publicar otra vez esa nota de prensa incluso a sabiendas de lo que iba a pasar y la repercusión que iba a tener que, ha dicho, es "indeseable". Además, ha comentado que "las filtraciones son un cáncer que impide que los procesos se desarrollen con normalidad".

Preguntado sobre si se ha sentido cuestionado desde que ostenta el cargo, García Ortiz ha subrayado que el fiscal general de Estado, sea quien sea, siempre "se ha puesto en entredicho porque viene designado por un Gobierno", que no obstante, recalca "nace de las urnas o de una moción de censura" como es su caso.

Respecto a posibles persecuciones, asegura que "la responsabilidad del cargo debe soportarlas", pues en la Fiscalía General del Estado se maneja "material muy sensible". Incluso, ha añadido que "si quisiera hacer daño a un determinado espectro político" cuenta con "información de sobra" para hacerlo. Eso sí, destaca que "jamás" usará para "filtrar, decir o insinuar" nada.

