Un cumpleaños celebrado en Melilla ha acabado con 45 contagiados por coronavirus y más 130 confinamientos por contacto estrecho, según han informado desde el área de Salud Pública, que ha destacado que los contagios se producen sobre todo el ámbito sociofamiliar.

Según el área que dirige el consejero Mohamed Mohand (PSOE), "en esta ciudad adquieren especial importancia la afectación de colectivos socialmente vulnerables, colectividades semi-cerradas en las que los factores de hacinamiento, agregación y dispersión juegan un papel esencial como medio idóneo para la aparición de brotes (ausencia de viviendas aisladas, con aseos, dormitorios, comedores y salas de ocio comunes, etc.)".

Sin embargo, ha destacado que "especialmente preocupante son las concentraciones de grupos de jóvenes en espacios públicos no destinados a tales efectos, de tal forma que en los mismos se produce transmisión comunitaria, como consecuencia de la relajación de las medidas preventivas como las de prácticas de interacciones de riesgo y así se viene recogiendo en la disminución de las edades de contagio de los pacientes".

Por ello, han indicado que a la vista del incremento considerable de los brotes y contagios producidos en los meses de agosto y septiembre y para impedir en la medida de lo posible la expansión descontrolada del COVID-19, y, por tanto, la transmisión comunitaria, se han estimado necesario adoptar nuevas medidas de prevención y control que permitan la contención de la pandemia en el territorio de la Ciudad de Melilla.

Las nuevas medidas de control

Así, en primer lugar, ha subrayado que es necesario reforzar el uso de la mascarilla al ser, junto con el cumplimiento de la distancia interpersonal y las medidas de higiene, el medio más eficaz y sencillo para luchar contra la pandemia, razón por la cual en las piscinas, el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio en todo momento salvo durante el baño.

Respecto a la actividad de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas, el consumo en el interior de estos establecimientos no se podrá realizar en barra, y si es en mesa, no podrá superar el 75% del aforo en el caso de salas de hasta 40 comensales y del 50% en el caso de más de 40 comensales, y, además, se prohíbe cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles o similares, al ser una actividad de elevado riesgo de transmisión comunitaria. No obstante, se reduce el aforo máximo al 80% en las terrazas al aire libre que tengan autorizadas estos establecimientos.

Salud Pública ha apelado a la responsabilidad ciudadana para evitar casos como los del cumpleaños que ha acabado con 45 contagios y 130 personas en confinamiento por contacto social con estos afectados por Covid-19.