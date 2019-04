Ferraz alienta a los dirigentes autonómicos a que pidan un aplazamiento del congreso para evitar el salto de Susana Díaz

Lo han publicado varios medios de comunicación: "Susana Díaz anunciará su candidatura para liderar el PSOE en 15 días" y en la dirección cunde el nerviosismo. Aunque en público Sánchez guarda silencio y dice no preocuparle que le disputen el próximo Congreso, desde Ferraz alientan a los líderes de las federaciones a pedir que se retrase la cita prevista para el 8 de mayo, con el argumento de aplazar el debate interno.



Una fecha con la que Sánchez estaría obligado a dividirse entre sus intentos de formar Gobierno y la búsqueda de avales frente a una Susana Díaz que muchos ven más que capacitada. Con buenos ojos también le mira Iceta que no la descarta como la próxima secretaria general aunque pudiera no optar a la Moncloa.



No es lo que prefiere Ferraz porque Sánchez vería mermado su poder en un partido que tras el pésimo resultado electoral, anunció querer seguir dirigiendo. Así que con el cambio de fecha el actual líder socialista podría ganar tiempo, para seguir siéndolo.