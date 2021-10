El rey Felipe VI echa la vista atrás en su discurso por los Premios Princesa de Asturias 2021, recordando las circunstancias "nada fáciles" en los que tuvieron lugar los celebrados el pasado año y alabando las actitudes personales y profesionales durante los días más duros de la pandemia.

"Fueron la dedicación, la unión, la colaboración y la ayuda de muchas personas lo que se puso en valor a lo largo de los meses", añade el monarca, hablando de la importancia de "las miradas de los otros", una idea que recoge también para cerrar su discurso.

"Aquella mirada en la que los sanitarios trataban de encontrar la fuerza y el coraje para seguir adelante, aquella mirada tan alentadora, en la que anidaban el ánimo, el afecto y la gratitud, debe permanecer entre nosotros", ha zanjado el monarca.

Además, resalta en su discurso "los cambios que están afectando al mundo" y que, añade Felipe VI, "se están produciendo con una rapidez mucho mayor que la capacidad del ser humano para aceptarlos, comprenderlos y asimilarlos". Unos cambios que, según el monarca, "transforman las sociedades, provocan desequilibrios, y generan tensiones",

"El dinamismo del mundo actual nos lleva a un escenario en el que se globalizan cada vez más ámbitos de nuestra vida, en el que compartimos ya con los demás seres humanos los mismos riesgos y desafíos; en el que dependemos también cada vez más los unos de los otros. Un escenario en el que no cabe aislarse ni caminar en solitario", analiza.

Sin embargo, pide "no detenernos" y lanza una arenga: "Rendirse no es una opción" y "desfallecer o conformarse no es una alternativa". "Es la esperanza la que nos mueve", valora Felipe VI, elogiando los valores que trasladan los premiados en esta ceremonia.

Unas breves palabras de Leonor

En el caso de la princesa Leonor, hemos podido ver un discurso más breve. Con una reflexión acerca de un mundo "interconectado" y refiriéndose a los premiados, Leonor asegura que se ha visto motivada en su tarea de formarse y estudiar.

"Estudiar y observar vuestra obra, queridos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso", reconoce.