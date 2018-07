Felipe González califica de "catástrofe" el ascenso de "alternativas bolivarianas" como Podemos

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado su temor ante la "catástrofe" que supondría para España y para Europa que prendan "alternativas bolivarianas influidas por algunas utopías regresivas" como Podemos.



González ha asistido a la presentación de la octava edición del informe sobre la democracia en España 2014, titulado "Democracia sin política", de la Fundación Alternativas, en el que se constata una ruptura progresiva entre la ciudadanía y las élites políticas.



Muy pesimista sobre la salida del estancamiento económico -cree que España ha tocado "fondo" pero que estará mucho tiempo en esa situación- y de la crisis de gobernanza mundial, González no ha querido hablar de la crisis de su partido, el PSOE. Y no lo ha hecho, ha argumentado, para que los ciudadanos no piensen que "la casta" política sólo se preocupa de ella misma cuando el panorama de la sociedad es tan malo.



"Ahora hemos tocado fondo, pero vamos a estar una temporada en el fondo, que es donde más se sufre", ha avisado el también exsecretario general del PSOE, cuya única referencia a su partido ha sido para decir precisamente que no iba a opinar sobre si congreso sí o no, o seguir los estatutos o hacer primarias.



Ha hecho también una breve alusión a las elecciones europeas y ha considerado que el resultado "es muy grave", aunque sólo lo haya asumido una de las fuerzas mayoritarias. "Y, por cierto, como lo asume cargan contra ella", ha agregado en alusión a las críticas a Alfredo Pérez Rubalcaba por convocar un congreso extraordinario para dejar la Secretaría General.



El resultado del PP "no ha sido más brillante", y menos aún teniendo en cuenta que es la primera vez que un partido en el Gobierno, que ha ganado por mayoría absoluta, pierde tanto crédito electoral. Y en una alusión implícita al auge de Podemos, que ha sacado cinco escaños en el Parlamento Europeo, ha alertado contra "alternativas bolivarianas influidas por algunas utopías regresivas" que conducen "a lo de siempre", de manera que "se reparte igual, pero miseria, salvo la nomenclatura, que nunca se queda con miseria".



En este sentido, ha mostrado su temor a que prendan esas propuestas y ha sido tajante: "Una alternativa bolivariana para España y para Europa sería una catástrofe sin paliativos". "Ojalá no llegue pero, si llega, uno tendría el consuelo de decir 'yo ya lo dije'", ha apostillado.



González, quien se ha reconocido parte de la "casta" que critica el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pese a llevar 18 años fuera del Gobierno, ha apuntado también que "los más viejos del lugar" recuerdan que ya hubo una reacción social similar en 1968, con una protesta global contra el sistema que aupó a sus impulsores, hasta que la ciudadanía descubrió su verdadera cara. Del mismo modo, se ha lamentado del crecimiento en Europa de "nacionalismos irredentos e insolidarios" que "son lo contrario de la solución" y que sólo contribuyen a "agravar seriamente el problema". La solución, a su juicio, pasa por "más Europa".