Felipe González y Alfonso Guerra han coincidido públicamente en una entrevista en la que han abordado diversos temas de la actualidad política, pero no todos. Los dos exdirigentes socialistas se han mostrado tajantes al evitar responder sobre los supuestos pagos que se realizaron a Bárbara Rey durante su etapa en el Gobierno. Ante las insistentes preguntas, Felipe González ha afirmado: "No voy a entrar en eso. No es serio", marcando distancia con el tema. Alfonso Guerra, por parte, consideró que "no es propio de un programa como este" discutir esos asuntos.

Sin embargo, sí han querido pronunciarse sobre la actual situación política bajo el mandato de Pedro Sánchez. Guerra criticó al presidente del Gobierno por lo que considera una sumisión ante los independentistas: "¿Hay que ceder en todo por tener la mayoría? No. El nacionalismo ha inventado un término, la ordinalidad, que es lo contrario al socialismo. ¿Cómo se puede aceptar?". González también se mostró crítico respecto a la posible amnistía: "La amnistía es pedir perdón. ¿Estoy dispuesto? Yo no".

Ambos también han expresado su descontento por la gestión del caso de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y han señalado que el Gobierno no debería interferir en la justicia. González apuntó que "si hay una intervención de la justicia, el Gobierno no tiene nada que decirle a los jueces de cómo tienen que hacer su trabajo o no".

Los exlíderes socialistas también han cargado contra la reciente enmienda que convalida penas a etarras, criticando las formas en las que se ha tramitado. "Lo que no se debe hacer es el trapicheo este. Tiene que haber alguna condición: entre otras, que pidan perdón y ayuden a resolver los casos que no están resueltos", subrayó González.

Finalmente, ambos dirigentes han lamentado la falta de espíritu crítico dentro del PSOE actual. Guerra señaló que "algunos quieren volver a la dictadura", aludiendo a la supuesta falta de debate interno en el partido.