El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ve "sospechoso" que el ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coincida con un "contexto de corrupción" que afecta a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar.

Así lo asegura en una entrevista en 'La Razón', en la que denuncia que el Gobierno ha "estrangulado conscientemente" al CGPJ "y ahora, cuando está rodeado de problemas en los juzgados, es cuando les vuelven a entrar las prisas" por tomar su control y por hacer una reforma que "no respeta la Constitución".

"A mí me parece muy sospechoso que el Gobierno pierda las elecciones europeas, agrave su deriva de descomposición, y justo entonces, en un contexto de corrupción que le afecta, plantee cambiar el sistema de elección de los jueces. Este ataque de autoritarismo se explica en que el Gobierno ha perdido las tres elecciones nacionales anteriores (municipales, autonómicas y generales), en la cuarta (europeas) les hemos sacado una ventaja de cuatro puntos y tienen al frente a un presidente con problemas personales muy graves. Tiene a sus dos familiares más directos, a su mujer y a su hermano, en los juzgados", señala Feijóo.

Además, el líder popular ha insistido en que el PP quiere reformar el CGPJ "con garantías de independencia" en los nombramientos y en que "quien quiere controlarlo es quien se niega a introducir reformas para desvincularlo del poder político", como recomienda el Consejo de Europa. Tras subrayar que no van a "aceptar ningún chantaje que condicione la independencia del Poder Judicial", señala que tiene la sensación de que estamos ante un fin de ciclo porque el Gobierno está "a la deriva y paralizado", sin mayoría en el Congreso para aprobar nada y sometido otra vez al independentismo.

Preguntado sobre la ley de amnistía, Feijóo tiene claro que es "inaplicable" porque es "contraria al Estado de Derecho, a la Constitución y a los tratados europeos", y que, por tanto, Pedro Sánchez ha "engañado" al expresidente Carles Puigdemont: "Si Puigdemont descubre que le han engañado, y yo creo que le han engañado, o es una mezcla entre engaño y dejarse engañar, veremos a ver qué decisión toma. Sánchez ha engañado a mucha gente, y parece que también lo ha hecho con los independentistas con una ley que es ilegal e inmoral".

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, el líder popular la ha descartado por el momento: "El Gobierno merece, sin duda, una moción de censura parlamentaria, pero hoy no dan los números para sacarla adelante. Hoy no dan los números y no voy a darle al señor Sánchez una victoria en el Congreso para borrar la derrota que ha tenido en las urnas. Eso no lo voy a hacer. A futuro, no puedo comprometerme a no presentarla ni a presentarla. Habrá que ver cómo evoluciona todo".