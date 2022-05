Alberto Núñez Feijóo ha dado el todo por el todo por la "nueva etapa" en el PP de Madrid que se abre con Isabel Díaz Ayuso al frente. Antes de dar paso a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Congreso de la formación popular, Feijóo ha alabado el "brillante" momento que supone esta decisión.

El presidente del PP ha reconocido que este Congreso "llevaba demasiado tiempo pendiente", hablando de "cuestiones internas" en las que no ha querido detenerse. "No me interesa el pasado, sino lo que va a pasar", insiste Feijóo. Para el gallego, Ayuso y su equipo son ahora "más libres para conseguir que el PP y Madrid sean más libres".

En un mensaje crítico contra el Ejecutivo, Feijóo ha cuestionado al que califica como el "Gobierno menos preparado de la democracia". "No lo digo con satisfacción; lo digo preocupado", agrega Feijóo.

"Mientras el Gobierno se hace oposición a sí mismo, no se habla que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado la riqueza preCOVID", cuestiona.

Por último, Feijóo ha sentado las bases de 'su' PP, el cual quiere que "se parezca a la gente": "Un PP diverso en el que tengamos el objetivo fundamental de creer en nuestro país. Aquí cabe mucha gente. Quiero un PP con hambre, y hambre es ganar".

Para Feijóo, el PP será útil "si gana". Para llegar a ese objetivo, hay que estar, dice, "en el centro de la gente". A un año de las municipales, el presidente del PP se muestra seguro de la victoria de la formación, a lo que añade: "El año que viene, nuestro amigo Almeida seguirá siendo el alcalde".