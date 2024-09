Alberto Núñez Feijóo critica que el Gobierno que no se ha puesto en contacto con el Partido Popular para hablar de la senda de gasto, después de que el Ejecutivo haya acordado aplazar su votación en el Congreso para evitar una nueva derrota parlamentaria. "Con nosotros no se han sentado para hablar la senda de gasto", ha afeado el dirigente 'popular' este martes, durante una entrevista en 'Telecinco' en la que ha reaccionado a la decisión del Gobierno de aplazar esa votación.

"Parece ser que las reuniones en Suiza para preparar esa senda y ese Presupuesto han salido mal", ha aseverado asimismo Feijóo, en alusión al encuentro de hace unos días entre el PSOE y Junts en el país helvético. "En Suiza se ha decidido que España no tenga, al menos de momento, Presupuestos para el año 2025", ha insistido.

"Esta España actual es una España ingobernable y este Gobierno en lugar de ser humilde y buscar apoyos, es arrogante y soberbio y está insultando todo el día a la oposición", ha denunciado el líder de la oposición, que ha recordado la afirmación de Pedro Sánchez de que un Gobierno sin Presupuestos "no tiene coche ni gasolina" y ha recalcado que ahora no tiene ni lo uno ni lo otro.

Además, ha rechazado cualquier responsabilidad, dado que el Ejecutivo no se ha sentado a hablar con ellos, y ha subrayado que es el Gobierno quien "tensiona", "insulta", "descalifica" e "intenta destruir a la oposición", "hacer muros" y dividir a la sociedad.

"Ya está bien de echarme la culpa de los problemas de la minoría parlamentaria en la que está el Gobierno", ha aseverado Feijóo, que ha defendido que el PP no puede apoyar una senda de estabilidad que incrementa el gasto para el Gobierno central y prevé los mayores ajustes para las comunidades autónomas, que tienen que gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Dispuesto a dialogar si se retira el "cupo separatista"

Por otra parte, el líder del PP ha abierto la puerta a retomar el diálogo con el Gobierno sobre la financiación autonómica si el Ejecutivo retira el "cupo separatista". Esa vuelta a la negociación es "probable", ha dicho, si el Ejecutivo no sigue adelante en su intención de dotar a Cataluña de una financiación singular. "Si hay un compromiso por parte del Gobierno de retirar el cupo separatista es evidente que las cosas cambiarían. Si volvemos otra vez a la igualdad de los españoles en educación, sanidad y servicios públicos, sería más fácil hablar con el Ejecutivo", ha afirmado.

No obstante, ha insistido en que, si por el contrario, lo que se pretende es un sistema de financiación para mantener unos meses más a Sánchez en Moncloa, será "imposible pactar nada que afecte al Estado autonómico". En su opinión, ahora no se está hablando de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, sino de romper el modelo actual. "Hablemos en serio de los temas y no hagamos respiración asistida al Gobierno", ha sentenciado.